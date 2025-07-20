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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri kimler?

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken, 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak. Bu kapsamda, Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" İşte İşte Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:10
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde, temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          UEFA’nın resmi açıklamalarına göre, Fenerbahçe’nin mücadele edeceği 3. ön eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

          Kura çekiminin saati henüz belli olmadı.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.

          Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

        • 4

          Benfica

          Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

          Club Brugge

          Feyenoord

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