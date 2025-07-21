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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi için beklenen gün geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 21 Temmuz Pazartesi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Devler Ligi kurası ile temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Futbolseverler, sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle linki ve muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:47
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        • 1

          Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi tarihi geldi çattı. Fenerbahçe'nin rakibi bugün yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi belli olacak. Geri sayım sürerken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kuranın canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle kanalı ve muhtemel rakipleri…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi yani bugün yapılacak. Devler Ligi kurası, Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacak.

          İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

        • 3

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden canlı yayınlayacak.

        • 4

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

          Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.uefa.com/

          https://www.uefa.tv/home

        • 5

          FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

          Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

        • 6

          KAZANIRSA PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

          Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

        • 7

          ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş maçları ise 12-13 Ağustos'ta oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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