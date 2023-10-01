Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
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Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
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MUHTEMEL 11
Livakovic
- 5
Osayi
- 6
Becao
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- 7
Djiku
- 8
Ferdi
- 9
İsmail
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- 10
Fred
- 11
İrfan Can
- 12
Szymanski
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- 13
Tadic
- 14
Dzeko