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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçının öne çıkan notları - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçının öne çıkan notları

        Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Rakibini Djiku, Duarte (Kendi kalesine) ve Szymanski'nin (2) golleriyle deviren sarı-lacivertliler sezona damga vuran istatistiklere imza attı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:43
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        • 1

          Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.

        • 2

          Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü. İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.

        • 3

          GECEYE DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

          • Bu sezon Trendyol Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), gol beklentisine giren (13.61 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve net gol pozisyonu yaratan (28) takım Fenerbahçe.

        • 4

          • Fenerbahçe, Ekim 2017'den (2 gol vs Yeni Malatyaspor; Ozan Tufan & Giuliano) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 10 dakikasında iki gol attı.

        • 5

          • Rams Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini aldı (31 maç).

        • 6

          • Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk altı maçtan galip ayrıldı (2023/24, 2009/10 & 1964/65).

        • 7

          • Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha fazla maçta açılış golünü atan bir takım bulunmuyor (5 maç; Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray & Kayserispor).

        • 8

          • Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Fenerbahçe'den daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor (7; Trabzonspor, Galatasaray & Yukatel Adana Demirspor).

        • 9

          • Başakşehir, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı (vs Fenerbahçe).

        • 10

          • Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Rams Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

        • 11

          • Bu sezon Süper Lig'de Sebastian Szymanski'den (5; 4 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunan tek Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (6).

        • 12
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