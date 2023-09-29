Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçının öne çıkan notları
Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Rakibini Djiku, Duarte (Kendi kalesine) ve Szymanski'nin (2) golleriyle deviren sarı-lacivertliler sezona damga vuran istatistiklere imza attı. İşte detaylar
- 1
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.
- 2
Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü. İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.
- 3
GECEYE DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER
• Bu sezon Trendyol Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), gol beklentisine giren (13.61 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve net gol pozisyonu yaratan (28) takım Fenerbahçe.
-
- 4
• Fenerbahçe, Ekim 2017'den (2 gol vs Yeni Malatyaspor; Ozan Tufan & Giuliano) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 10 dakikasında iki gol attı.
- 5
• Rams Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini aldı (31 maç).
- 6
• Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk altı maçtan galip ayrıldı (2023/24, 2009/10 & 1964/65).
-
- 7
• Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha fazla maçta açılış golünü atan bir takım bulunmuyor (5 maç; Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray & Kayserispor).
- 8
• Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Fenerbahçe'den daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor (7; Trabzonspor, Galatasaray & Yukatel Adana Demirspor).
- 9
• Başakşehir, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı (vs Fenerbahçe).
-
- 10
• Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Rams Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.
- 11
• Bu sezon Süper Lig'de Sebastian Szymanski'den (5; 4 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunan tek Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (6).
- 12