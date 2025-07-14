Fenerbahçe, Portekiz'de mesaiye başladı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz kampındaki ilk çalışmasını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.