Fenerbahçe Opet - Umana Reyer Venezia: 86-66 (MAÇ SONUCU)
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, ikinci tur F Grubu beşinci maçında ağırladığı Umana Reyer Venezia'yı 86-66 yenerek grup liderliğini garantiledi.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 86-66 yendi.
Fenerbahçe Opet, grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 13, Meesseman 22, Allemand 3, Charles 14, Atkins 2, Lekovic 2, Sacalir 7, Sabally 12, Badiane 2
Umana Reyer: Berkani 11, Smalls 15, Nicolodi 4, Stankovic 1, Kuler 15, Miccoli 5, Cubaj, Fassina 11, Santucci 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 47-33
3. Periyot: 70-53
5 Faulle çıkan: 24.28 Stankovic (Umana Reyer)