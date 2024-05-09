Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı...
Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Yıldız voleybolcu yeni takımını resmen duyurdu. İşte detaylar...
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Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Yıldız voleybolcu yeni takımını resmen duyurdu.
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Rus smaçör, gelecek sezon Çin ekibi Shanghai'da forma giyeceğini açıkladı.
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Arina'nın açıklaması şöyle:
"Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz."
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Rus yıldız Arina Fedorovtseva, Rus basınından Match TV'ye çarpıcı bir röportaj vermişti. İşte o röportaj...
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"TÜRKİYE'DE HİÇ ZORLANMADIM"
"Hiçbir zorluk yoktu. Her şey benim için çok ilginçti, her şeye açık gözlerle baktım ve mümkün olduğunca çabuk yeni bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bazı noktaları bilmiyorsam bile bana zor gelmiyordu, aksine ilginç geliyordu. Heyecanlıydım, her şeyi çabucak özümsemek ve sahada kullanmak istiyordum."
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"İSTANBUL ÇOK ÇEŞİTLİ"
"İstanbul çok ama çok çeşitli, burada ruh halinize uygun herhangi bir boş zaman aktivitesini seçebilirsiniz. Örneğin ben İstanbul'un Asya yakasında yaşıyorum ve burası daha sakin, Avrupa yakası kadar telaşlı değil, yürüyecek çok yer var ve çok fazla turist yok. Avrupa yakası çok hareketli, hayat tüm hızıyla devam ediyor, turistlerle dolu. Şehir çok güzel. Boğaz, deniz, tarihi binalar - tüm bunlar çok etkileyici. Biri beni ziyarete geldiğinde, İstanbul'da yeni ilginç yerler keşfetmeye çalışıyorum ve orada sonsuz güzellikler var."
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"TAKİPÇİ SAYIM 100 KAT ARTTI"
"Fenerbahçe transferimi sosyal ağlarda duyurmadan önce üç bin takipçim vardı. Şu anda bu sayı yüz katına çıktı. İlk gün, yeni duyurulduğumda ve herkes bana abone olmaya başladığında, sadece şok oldum. Bir gün içinde abone sayısı otuz bine çıktı. O zamanlar Rus milli takımındaydım, bu nedenle uluslararası düzeyde popülerliğim arttı."
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GENLERİNDE SPOR VAR
Arina Fedorovtseva'nın babası Sergei Fedorovtsev, olimpiyat şampiyonu bir kürekçi. Baba Sergei'nin 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra 2011 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında da altın madalyaları bulunuyor.
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Rus voleybolcunun kız kardeşi Maria Fedorotvseva da başarılı sporculuk kariyeriyle ön plana çıkıyor. Maria, ritmik cimnastikte 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Öte yandan Fedorovtseva'nın annesi Ekaterina Fedorovtseva da kürek geçmişine sahip.
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Anne ve babasının seçtiği spor dalını hiç düşünmediğini söyleyen Arina Fedorovtseva, ilk olarak yüzmeyi denediğini ancak daha sonra çok sevdiği voleybolda karar kıldığını söyledi. Arina Fedorovtseva, babası ve annesini her konuda örnek aldığını belirtti.