Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı...

"İSTANBUL ÇOK ÇEŞİTLİ"

"İstanbul çok ama çok çeşitli, burada ruh halinize uygun herhangi bir boş zaman aktivitesini seçebilirsiniz. Örneğin ben İstanbul'un Asya yakasında yaşıyorum ve burası daha sakin, Avrupa yakası kadar telaşlı değil, yürüyecek çok yer var ve çok fazla turist yok. Avrupa yakası çok hareketli, hayat tüm hızıyla devam ediyor, turistlerle dolu. Şehir çok güzel. Boğaz, deniz, tarihi binalar - tüm bunlar çok etkileyici. Biri beni ziyarete geldiğinde, İstanbul'da yeni ilginç yerler keşfetmeye çalışıyorum ve orada sonsuz güzellikler var."