Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi Fenerbahçe - Olympiakos maçı için nefesler tutuldu. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan temsilcimiz, 2 farklı her türlü galibiyette yarı finale yükselmeye hak kazanacak. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe - Olympiakos maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı muhtemel 11'leri...