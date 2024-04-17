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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u ağırlıyor. Atina'da ilk maçta rakibine 3-2'lik skorla mağlup olan sarı lacivertliler, avantajlı skoru elde edip yarı final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:33
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        • 1

          Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi Fenerbahçe - Olympiakos maçı için nefesler tutuldu. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan temsilcimiz, 2 farklı her türlü galibiyette yarı finale yükselmeye hak kazanacak. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe - Olympiakos maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de rövanş maçına çıkacak. Zorlu mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

          Fenerbahçe - Olympiakos maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

          Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

          Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos ise galip gelmesi ya da beraberlik olması halinde tur atlayan takım olacak.

        • 5

          KADIKÖY'DE KAZANDIĞI 6 MAÇTA 23 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ

          İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında ortaya koyduğu istatistikle dikkati çekiyor.

          Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

          Taraftarının önünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

        • 6

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

          Livakovic - Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel - İsmail Yüksek - Sebastian Szymanski, Fred - Tadic, İrfan Can Kahveci - Edin Dzeko

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