- 5 DERECE, SENTETİK ZEMİN

Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor. Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.