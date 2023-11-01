Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?

* Fred

Bu sezon Galatasaray'ın da transfer etmek istediği futbolculardan olan Fred ise sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana orta sahanın değişilmezi oldu. Hem savunma hem hücum görevlerini yerine getiren Brezilyalı yıldız iki ceza sahası arasında mekik dokudu ve performansıyla tam not aldı. Orta sahaya dinamizm katan tecrübeli yıldız savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kurarken 14 maçta 5 golün hazırlayıcısı oldu.