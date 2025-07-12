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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'dan Mourinho itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown'dan Mourinho itirafı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kendisini sarı-lacivertli bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en önemli faktörün Jose Mourinho olduğunu belirten İngiliz sol bek, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:42
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        Brown'dan Mourinho itirafı!
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        Fenerbahçe'nin Gent'ten kadrosuna kattığı Archie Brown, transferinin ardından ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.

        FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Evimde gibi hissediyorum" diyen Archie Brown, şunları söyledi:

        “Öncelikle teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse evimde gibi hissediyorum. Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Şu ana kadar bunu bu şekilde tarif edebilirim. Dürüst olmak gerekirse yoğun duygular içerisindeyim. Tanrı’ya şükür ki burası gerçekten şimdiden evim gibi hissettiriyor.”

        "MOURINHO GELMEMDEKİ EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİYDİ"

        Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Brown, “Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur.” dedi.

        İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'yi tercih etme nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

        “Bence bu birden fazla sebebin birleşimiydi. Öncelikle ilk sebep daha önce de söylediğim gibi kulüpteki aile ortamıydı. Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek’le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem Başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım.”

        Son olarak taraftarlarla ilgili konuşan Archie Brown, “Taraftarlara mesajım şu: Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

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