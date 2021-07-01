Pazartesi günü yapılan açıklamada yeni teknik direktör ile imza aşamasına gelindiği ancak sözleşme sürecinin nihayete ermediği ve resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtilmişti. İşte Fenerbahçe'yle ismi geçen teknik direktörler ve yaşanan sıcak gelişmeler...