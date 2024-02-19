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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Muhtemel rakipleri kim?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunu lider bitiren Fenerbahçe son 16 tur maçında rakibini bekliyor. Başarılı bir Avrupa serüveni geçiren sarı- lacivertliler, play- off turundan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, muhtemel rakipleri kimler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:51
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        • 1

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçı için geri sayım sürüyor. Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlar play- off karşılaşmalarına çıkıyor. Turu geçen takımlar son 16'ya kalacak ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak. İşte, Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maç tarihleri ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        • 2

          FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları rövanş eleme usulü oynanacak.

          Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek kura ile belli olacak. UEFA Konferans Ligi play- off karşılaşmalarının sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe son 16'ya yükselen takımlarla eşleşecek.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçlar oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin bulunduğu play- off turu maç skorları şu şekilde;

          Sturm Graz- Slovan Bratislava: 4-1

          Union Saint-Gilloise- Eintracht Frankfurt: 2-2

          Olympiakos- Ferencvaros: 1-0

          Molde- Legia Varşova : 3-2

          Ajax- Bodo/Glimt: 2-2

          Servette- Ludogorets Razgrad: 0-0

          Maccabi Haifa- Gent : 1-0

          Real Betis- Dinamo Zagreb : 0-1

          22 Şubat Perşembe günü play- off turu rövanş maçları oynanacak ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netlik kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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