Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

        Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 30 Kasım 2024 itibarıyla kulübün toplam borcunun 12.4 milyar TL olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

        TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

        Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.

        591 MİLYON TL KAR

        Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Konya'da 3 katlı bina çöktü
        Konya'da 3 katlı bina çöktü
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Habertürk Anasayfa