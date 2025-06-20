Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde ısrarcı davranıyor. Sarı-lacivertlilerin Skriniar'a, 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.
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Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı yeniden takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
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Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.
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Slovak savunmacı için teknik direktör Jose Mourinho’nun da transfer talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
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Portekizli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında Skriniar’ı kilit bir parça olarak görüyor.
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Mourinho, yönetime oyuncunun kadroda tutulması gerektiğini açık şekilde iletti.
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Mourinho’nun bu talebi sonrası Fenerbahçe yönetiminin PSG ile yapılan pazarlıklardan kolay kolay vazgeçmediği ifade ediliyor.
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Öte yandan Fransız temsilcisiyle bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
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Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için de önemli bir teklif sundu.
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PSG’de yıllık 10 milyon euro civarında kazanan Skriniar’a, Fenerbahçe’nin 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.
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Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun maaşında indirime gitmesini bekliyor.
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Skriniar ise son kararını tüm teklifleri değerlendirdikten sonra vermeyi planlıyor.
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