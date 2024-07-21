Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne galibiyetle başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne galibiyetle başladı

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında Grasshoppers'ı 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin rakibi galibiyetle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Grasshoppers'ı 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmada Lugano'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Kacper Przybylko ile 90+2. dakikada Uran Bislimi kaydetti.

        Grasshoppers'ın tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Giotto Morandi attı.

        Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına, 23 Temmuz Salı günü Thun kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Habertürk Anasayfa