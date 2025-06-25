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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Jadon Sancho teklifi ortaya çıktı! İtalya'dan 2 talip | Fenerbahçe transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı! İtalya'dan 2 talip

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho için teklifini iletti. Juventus'un da bu transferde devrede olduğu ve Kırmızı Şeytanlar'la görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:28
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        • 1

          Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Manchester United'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Jadon Sancho ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

        • 3

          DAZN muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisine yaptığı teklifi açıkladı.

        • 4

          F.BAHÇE'DEN MANU'YA 18 MİLYON EURO

          İtalyan gazetecinin haberine göre; İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Kırmızı Şeytanlar'a 18 milyon Euro bonservis önerdi.

        • 5

          YILLIK 12 MİLYON EURO NET MAAŞ

          25 yaşındaki yıldıza ise 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro net maaş teklif edildi.

        • 6

          Fenerbahçe'nin cephesinde gelişmeler bu yöndeyken, gazeteci Gianluca Di Marzio da İtalyan temsilcilerin de devrede olduğunu yazdı.

        • 7

          ÇİZME'DEN 2 TALİP BİRDEN!

          Napoli ve Juventus'un transferde istekli olduğu bildirilirken, siyah-beyazlıların yakın zamanda Manchester United ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

        • 8

          Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, 42 maçta 5 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 485 dakika sahada kaldı.

        • 9

          İngiltere Milli Takımı’nın eski oyuncularından Jadon Sancho ise kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerin formasını giydi.

        • 10

          Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 130 milyon Euro'ya ulaşan oyuncu kulüp kariyerinde ise 326 maçta 94 gol ve 94 asistlik performans sergiledi.

        • 11

          Manchester United ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro...

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