Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer futbolu bıraktı!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Milan'da oynayan Simon Kjaer, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

35 yaşındaki Kjaer, "Bu yazdan sonra verdiğim bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önceki yıldan beri düşündüğüm bir karardı. Aslında düşüncelerim 2023 sonbaharında oluşmaya başlamıştı. Milano'daki zamanımın sona ermek üzere olduğunu görebiliyordum. Bundan sonra ne olacaktı? Buradan itibaren geleceği etkileyen pek çok unsur vardı. Çocuklar, aile. Milli takımın gidişatı ve AC Milan; hayalimdeki kulübüm. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra böyle olduğu anlamına gelen pek çok şey vardı: "Bakalım bundan sonra ne olacak, ama eğer öncelikle ailem, sonra da sportif açıdan doğru olan bu değilse, buraya kadar. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bu anlamda hiçbir şey kaçırmadım." dedi.

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"ARTIK SIRTIM, DİZİM AĞRIMIYOR" Danimarkalı savunmacı, "Vücudumu hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Dört aydır koşuya çıkmadım. Dört aydır bisiklete binmedim. Ama haftada dört ya da beş kez spor salonuna gidiyorum ve bana iyi gelen ve bana yardımcı olduğunu hissettiğim egzersizleri yapıyorum. Sırtım artık ağrımıyor, dizim artık ağrımıyor. En üst seviyede oynamadığınız ya da oynamamış olduğunuz sürece ne kadar zorlandığınızın farkında değilsiniz... Bugün var olan maç yükü kesinlikle korkunç. Ya oyuncular yüzünden uluslararası futbolda çok büyük bir şey olacak, çünkü şu anda yaşananlar sürdürülemez. Ya da bir şeyler değişmek zorunda. Çünkü bu böyle devam edemez" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE'DE 88 MAÇ Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı lacivertli takımda 88 maç çıkan Danimarkalı stoper 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağşamıştı.