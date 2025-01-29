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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 30'uncu Brezilyalı'sı Talisca! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin 30'uncu Brezilyalı'sı Talisca!

        Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 30. Brezilyalı futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:36
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        F.Bahçe'nin 30'uncu Brezilyalı'sı Talisca!
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        Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Anderson Talisca, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 195'inci yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 30'uncu Brezilyalı futbolcusu oldu.

        Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında da ilk takviyesini Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'la yapmıştı. Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.

        FENERBAHÇE'NİN 10. BREZİLYALI ORTA SAHASI

        Fenerbahçe, tarihindeki ilk Brezilyalı orta saha transferini 1991-1992 sezonu öncesinde Gerson Candido "Cacapa" ile yapmıştı.

        İtalya'nın Bari takımından kadroya dahil edilen Gerson Candido, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk Brezilyalı transferi olma özelliğini de taşıyor.

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        Gerson Candido'nun ardından Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncuları şu şekilde:

        Marco Aurelio, Alex de Souza, Cristian Baroni, Diego Ribas, Josef de Souza, Giuliano, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, Anderson Talisca

        BREZİLYALI 30. TRANSFER

        Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.

        Diego Carlos'un ardından Anderson Talisca'nın imzayı atmasıyla Brezilya'dan 30. transferini yapan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.

        ALİ KOÇ DÖNEMİNİN 10. BREZİLYALI'SI

        Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde en çok transferi Brezilya'dan yaptı.

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        Koç döneminde 63. yabancı transferini yapan sarı-lacivertliler, Brezilya'dan 10. oyuncu transferini Anderson Talisca ile gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertliler, Ali Koç yönetiminde 38 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.

        TALISCA'NIN 6. KULÜBÜ FENERBAHÇE

        Türkiye'de daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın kariyerindeki 6. kulüp Fenerbahçe oldu.

        Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan orta saha oyuncusu, A takıma yükselip 1,5 sezon forma giydikten sonra Portekiz'in Benfica Kulübüne transfer oldu.

        2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, ardından Çin'in Guangzhou takımında görev aldı.

        Uzak Doğu'daki 3 yılın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, geride kalan 3,5 sezonda Al-Nassr'da forma giydi.

        Talisca'nın kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

        FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI

        Fenerbahçe'nin Anderson Talisca da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 195 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

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        Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

        Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo Ivançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic

        Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer

        Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde

        Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack

        Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma

        Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka"

        Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas

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        Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel

        Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan

        Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku

        Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic

        İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

        Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin

        Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat

        Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed

        İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci

        Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

        Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

        Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

        Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

        İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

        Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi

        Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski

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        İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent

        Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic

        Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic

        Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

        Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

        Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

        İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

        Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

        Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

        İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

        Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

        Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

        Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

        Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

        Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski

        Güney Afrika (1): John Moshoeu

        İsrail (1): Haim Revivo

        Meksika (1): Diego Reyes

        Kosova (1): Vedat Muric

        Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

        Ekvador (1): Enner Valencia

        Kongo (1): Marcel Tisserand

        Tanzanya (1): Mbwana Samatta

        Güney Kore (1): Min-jae Kim

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        Sierra Leone (1): Steven Caulker

        Belçika (1): Michy Batshuayi

        Norveç (1): Joshua King

        Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.

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