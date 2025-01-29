Fenerbahçe'nin 30'uncu Brezilyalı'sı Talisca!

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Anderson Talisca, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 195'inci yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 30'uncu Brezilyalı futbolcusu oldu.

Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında da ilk takviyesini Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'la yapmıştı. Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.

Marco Aurelio, Alex de Souza, Cristian Baroni, Diego Ribas, Josef de Souza, Giuliano, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, Anderson Talisca

Diego Carlos'un ardından Anderson Talisca'nın imzayı atmasıyla Brezilya'dan 30. transferini yapan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.

Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde en çok transferi Brezilya'dan yaptı.

TALISCA'NIN 6. KULÜBÜ FENERBAHÇE

Türkiye'de daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın kariyerindeki 6. kulüp Fenerbahçe oldu.

Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan orta saha oyuncusu, A takıma yükselip 1,5 sezon forma giydikten sonra Portekiz'in Benfica Kulübüne transfer oldu.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, ardından Çin'in Guangzhou takımında görev aldı.

Uzak Doğu'daki 3 yılın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, geride kalan 3,5 sezonda Al-Nassr'da forma giydi.

Talisca'nın kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 195 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

REKLAM

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo Ivançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka"

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas

REKLAM

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku

Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski

REKLAM

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski

Güney Afrika (1): John Moshoeu

İsrail (1): Haim Revivo

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Güney Kore (1): Min-jae Kim

REKLAM

Sierra Leone (1): Steven Caulker

Belçika (1): Michy Batshuayi

Norveç (1): Joshua King

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.