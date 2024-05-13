Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılır?
Süper Lig 2023-2024 sezonunda son dönemece girildi. Ligin 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederken; Fenerbahçe ise Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Son iki haftaya 6 puan farkıyla girilmesiye Fenerbahçe şampiyonluk hesaplaması gündeme geldi. Bu kapsamda gözler "Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? 2024 Süper Lig'de genel averaja mı, ikili averaja mı bakılıyor?" sorularına çevrildi. İşte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri...
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Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Süper Lig'de 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için artık nefesler tutuldu. Heyecanın iyice kızıştığı ligde Galatasaray 99 puan ile kupaya en yakın aday olurken; Fenerbahçe ise 93 puan ile sarı-kırmızılı ekibi takip ediyor. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için önce Galatasaray derbisinden galip ayrılması; ardından son hafta da İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesini beklemesi gerekiyor.
Özetle; sarı-lacivertli ekibin 2023-2024 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayabilmesi için kalan iki maçını kazanması, rakibi Galatasaray'ın ise iki maçı da kaybetmesi gerekiyor.
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GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
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ŞAMPİYONLUKTA İKİLİ AVERAJA MI, GENEL AVERAJA MI BAKILIYOR?
Süper Lig'de aynı puandaki iki takım arasındaki sıralamada ilk olarak ikili averaja bakılıyor. Deplasman golünün önem arz etmediği sistemde ilk olarak puan farkına, ardından iki maçtaki takımların fark sayısına bakılıyor.
Söz konusu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde ise genel averaja bakılıyor.
Genel averajda da eşitlik devam ederse takımların ligde attıkları gol sayısına bakılıyor.
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Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.