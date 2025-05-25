TÜRK BASKETBOLUNA AVRUPA'DA 17. KUPAYI KAZANDIRMAK İÇİN PARKEDE!

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.