Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Min-Jae Kim'i transfer ettiğini resmen açıkladı! 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Güney Koreli savunmacıyı resmen renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim"