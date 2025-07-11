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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Medicana, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:00
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        Fenerbahçe, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı
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        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

        TLF Altekma, Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten genç oyuncu, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası şampiyonlukları elde etti.

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