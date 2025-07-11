Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
TLF Altekma, Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten genç oyuncu, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası şampiyonlukları elde etti.