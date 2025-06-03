Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe Medicana, milli oyuncu Adis Lagumdzija'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adis Lagumdzija, Fenerbahçe'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Adis Lagumdzija'yı transfer etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibinde forma giyen milli voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Kariyerine Galatasaray'da başlayan Adis Lagumdzija, daha sonra Arkas Spor, Vero Volley Monza, Gaz Sales Bluenergay Piacenza, Valsa Group Modena ve Cucine Lube Civitanova formalarını giydi.

        2022-2023 sezonunda CEV Kupası'nda "En değerli oyuncu" (MVP) ve "En skorer oyuncu" ödüllerinin sahibi olan Adis Lagumdzija, 2023-2024 sezonunda ise İtalya'da "En iyi servis atan oyuncu" ödülüne layık görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa