Fenerbahçe Mariam Diakite'yi transfer etti
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Fildişi Sahilli futbolcu Mariam Diakite'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 11.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:10
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Mariam Diakite'yi transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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