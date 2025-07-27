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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı: Bruma sezonu kapattı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı: Bruma sezonu kapattı!

        Benfica, Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'nın sol aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:46
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        Benfica'ya Bruma şoku!
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        Benfica, Fenerbahçe maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Bruma'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan duyuruda, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun sol aşil tendonunda tam yırtık tespit edildiği ve kısa süre içinde ameliyat edileceği bildirildi.

        Bruma, geçireceği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine girecek. Bu ciddi sakatlık nedeniyle yıldız oyuncunun sezonun tamamını kaçırması bekleniyor.

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