Fenerbahçe-Lyon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa arenasında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde hedef Olimpik Lyon karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmak. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Lyon maçına ilişkin tüm detaylar...