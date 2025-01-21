Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasının oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi ve saati...
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Fenerbahçe-Lyon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa arenasında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde hedef Olimpik Lyon karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmak. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Lyon maçına ilişkin tüm detaylar...
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FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe