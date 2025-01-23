UEFA Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak. Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle, Avrupa Ligi FB maçı izle araştırmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın şifresiz ve kesintisiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını kontrol ediyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz Fenerbahçe-Lyon maçı izle!