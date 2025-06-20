Fenerbahçe, Lazio ile karşılaşacak
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 30 Temmuz'da İtalya ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini açıkladı.
Giriş: 20.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:41
Fenerbahçe, 2025–2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden S.S. Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lazio maçının 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacağı belirtildi.
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