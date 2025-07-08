Devler Ligi için geri sayım başladı, Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisi resmen başlıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılım sağlayacak olan sarı-lacivertli ekip için kura çekimi ve muhtemel rakipler netleşmeye başlarken, gözler UEFA’dan gelecek açıklamalara çevrildi. 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanan ilk ön eleme karşılaşmaları sonrası oluşacak tablo, Fenerbahçe'nin karşısına çıkabilecek takımları da şekillendirecek. İşte merak edilenler...