Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa arenasındaki heyecanın ilk adımı olan kura çekimini merakla bekliyor. 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan turnuvaya dahil olacak temsilcimiz, rakiplerini kısa süre içinde öğrenecek. İlk tur maçlarının başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin olası rakipleri ve maç takvimi futbolseverlerin gündeminde üst sıralara yerleşti. İşte detaylar...
- 1
Devler Ligi için geri sayım başladı, Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisi resmen başlıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılım sağlayacak olan sarı-lacivertli ekip için kura çekimi ve muhtemel rakipler netleşmeye başlarken, gözler UEFA’dan gelecek açıklamalara çevrildi. 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanan ilk ön eleme karşılaşmaları sonrası oluşacak tablo, Fenerbahçe'nin karşısına çıkabilecek takımları da şekillendirecek. İşte merak edilenler...
- 2
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA’nın resmi açıklamalarına göre, Fenerbahçe’nin mücadele edeceği 3. ön eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
- 3
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
-
- 4
Benfica
Rangers
Club Brugge
Feyenoord