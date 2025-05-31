Fenerbahçe, sezonun son maçında Konyaspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, sezonun 38. ve son haftasında Kadıköy'de Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacakları duyurulan Dzeko ve Tadic, taraftar önünde son maçlarına çıkacak.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. beIN Spots 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
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Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
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Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.
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Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor. Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
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DZEKO 'DALYA' İLE VEDA EDECEK
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacak ve Fenerbahçe'ye 'dalya' yaparak veda edecek.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi.
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Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 99 müsabakada 46 gol kaydetti. Dzeko, bu sezon ligde 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
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TADIC DE SON MAÇINA ÇIKIYOR
Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi Dusan Tadic de son maçına çıkacak. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp yıldızla yolların ayrılacağını açıklarken, tecrübeli futbolcu son kez Kadıköy çimlerine çıkacak.
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37 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 109 maça çıkarken, 29 gol, 35 asistlik performans sergiledi ve 64 gole doğrudan katkıda bulundu.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko