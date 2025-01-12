Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktaladı.
Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.