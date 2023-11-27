Fenerbahçe Karagümrük maçı tekrar edilecek mi? Fenerbahçe'den Karagümrük maçı açıklaması

Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan “Ofsaytımsı”nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu “kullanışlı hale” getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.



Tüm bu gerçeklerden hareketle;



Dokuz ‘9’ sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda ‘şampiyon yapılacak’ diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.



Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52.dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz.



Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dâhil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.



Bununla birlikte bazı verileri de kamuoyunun takdirine sunarız.



• Süper Lig yayıncı kuruluş beIN SPORTs'ta yer alan TRIO programının verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe’nin 5 (beş) aleyhine, Galatasaray’ın 1 (bir) lehine hakem kararı verilmiştir.

(Penaltı, kırmızı kart ve gol kararları üzerinden hazırlanan verilerdir.)



• Ayrıca ilk 13 haftalık lig yarışına ilişkin sarı kart kırmızı kart verileri de aşağıdaki şekildedir."



Burak Ç. Kızılhan

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi