Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan voleybolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

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