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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol için sponsorluk anlaşması! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Basketbol için sponsorluk anlaşması!

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Opet ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:08
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        Fenerbahçe Kadın Basketbol için sponsorluk anlaşması!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe ile Opet arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Başantrenör Valerie Garnier, oyuncular Alperi Onar ve Emma Meesseman katıldı.

        Toplantıda kulüp başkanı Ali Koç, oyunculardan Gabby Williams ve Nyara Sabally ile Opet yetkilileri de hazır bulundu.

        Sponsorluk kapsamında Opet, isim ve göğüs sponsoru olarak sarı-lacivertli takımın forması üzerinde yer alacak.

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        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yarıştığı her kulvarda namağlup kimliğini sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "2018 yılından geçtiğimiz sezona kadar Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak kupalar kazanırken her zaman yanımızda olan Opet ile yepyeni bir yolculuğa çıktık. Opet isim sponsorluğundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen iki kupa kazandık. Sezon sonuna kadar oynayacağımız tüm müsabakaları inşallah namağlup tamamlayacağız ve bir rekor daha kıracağız. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Çok özel bir anlaşmayı duyurmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Mustafa Kemal Danabaş ise "Sorumluluğumuzun çok büyük olduğunun farkındayız. 2 kere üst üste kazandığımız Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra 3. kere kupayı camiamıza hediye etmek en büyük hedefimiz. Avrupa Ligi kupası dışında lig ve Türkiye Kupasını da kazanmak için uğraşıyoruz. 2024 yılı, takım için tarih yazdığımız bir yıl oldu. Şu anda Avrupa ve Türkiye Ligi'nde namağlup lider olarak ilerliyoruz. Galatasaray deplasmanında aldığımız galibiyet ile istikrarlı grafiğimizi sürdürerek gücümüzü ortaya koyduk. Bu iş birliğinin kadın basketbol takımımıza yepyeni başarılar getireceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

        ÖZGÜR KAHRAMANZADE: ADIMIZI VERMEK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

        Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, spor ve kadının gücünün bir arada olmasına vurgu yaparak "Yarıştığı her kulvarda kendini kanıtlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na adımızı vermek bizim için gurur verici. Daha umut dolu bir gelecek inşa etmeye katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Herkese teşekkür ediyor ve iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Kahramanzade, ihtiyaç duyulması halinde Fenerbahçe Futbol Takımı'na da destek olmayı değerlendirebileceklerini belirtti.

        Sarı-lacivertli takımın başantrenörü Valerie Garnier de "Bugün çok önemli bir yol arkadaşlığının lansmanı için buradayız. Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz. Çok büyük iki marka bugün güçlerini birleştiriyor. Bizler de yeni zaferler kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Opet’e 'ailemize hoş geldiniz" diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Nalan Ramazanoğlu ise Opet ile şimdiden 2 kupa kazandıklarını kaydederek güzel bir sezon geçireceklerini umduğunu söyledi.

        Takım kaptanı Alperi Onar ve ikinci kaptan Emma Meesseman da çok mutlu olduklarını ve yeni zaferler kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Tören, imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.

        İmza töreni sonrası Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier’in doğum günü kutlandı.

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