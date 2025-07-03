Fenerbahçe, Jhon Duran için evrak bekliyor!
Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferinin resmiyer kazanması için Suudi Arabistan'dan gelecek belgeleri bekliyor. Süreç, futbol direktörü Devin Özek'in Kolombiya'da yürüttüğü görüşmelerle hız kazandı.
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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul’a getirmişti.
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Genç oyuncu, Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile de kiralık transfer için el sıkıştı.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, transferdeki son aşama ise Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek belgeler. Resmi evrakların ulaşmasının ardından, Duran sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk transferini resmen duyuracak.
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Transfer süreci, futbol direktörü Devin Özek’in Kolombiya’ya giderek Duran’la birebir gerçekleştirdiği görüşmelerle hız kazandı. Oyuncuyu projeye ikna eden Özek, ardından menajerini İstanbul’a davet etti.
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Tüm detaylarda uzlaşma sağlanması sonrası, Duran geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirildi. Henüz 21 yaşında olan Jhon Duran, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve potansiyeliyle Avrupa’nın da dikkatini çeken bir isi.
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Fenerbahçe’de artık gözler Al-Nassr’dan gelecek son evraklarda. Sarı-lacivertli kulüp resmi imza için geri sayımda
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