Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası!
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
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Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, bir yandan da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
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Kıl payı kaçan şampiyonluk sonrası gelecek sezona çok daha kaliteli bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.
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Arap basınından Khalej News'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor.
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Haberde; Fenerbahçe'nin Talisca'ya ilgisinin olduğu belirtilirken, Al Nassr'ın, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.
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Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brezilya ekibi Corinthians'ın da Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ve iki takımın transfer için yarıştığı vurgulandı.
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BU SEZON 25 MAÇTA 25 GOL ATTI
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta süre alan Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş formasını da giyen Talisca, siyah-beyazlı takımla çıktığı 80 maçta 37 gol atıp, 14 asist yapmıştı.
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