Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dörderli ve beşerli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.