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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe harekete geçti: İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe harekete geçti: İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!

        Paris Saint-Germain, gelecek sezon planlamasını yaparken Fenerbahçe'ye de müjdeli haber geldi. PSG'nin Skriniar'ı kadroda düşünmediği belirtilirken Fenerbahçe'nin hamle yapacağı aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:49
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde sezonu kupayla tamamlayan Paris Saint-Germain, yeni sezon için kadro planlamasına başladı.

        • 2

          Fransız ekibi, bu sezon başka takımlara kiraladığı oyuncuları gelecek sezon takımda düşünmüyor. Bu listede Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar da bulunuyor.

        • 3

          Le Parisien'in (Lö Parisiyen) haberine göre, Paris Saint-Germain Slovak oyuncunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

        • 4

          Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önceliklerinden biri olan Milan Skriniar için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor.

        • 5

          Sarı lacivertli ekip, Fransız ekibinin istediği bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.

        • 6

          Başkan Ali Koç ile Fransız ekibinin başkanı Nasser El-Khelaifi'nin yakın arkadaş olması da sarı lacivertli ekibin bu transferde elini güçlendiriyor.

          30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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