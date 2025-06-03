Fenerbahçe harekete geçti: İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
Paris Saint-Germain, gelecek sezon planlamasını yaparken Fenerbahçe'ye de müjdeli haber geldi. PSG'nin Skriniar'ı kadroda düşünmediği belirtilirken Fenerbahçe'nin hamle yapacağı aktarıldı
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Şampiyonlar Ligi'nde sezonu kupayla tamamlayan Paris Saint-Germain, yeni sezon için kadro planlamasına başladı.
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Fransız ekibi, bu sezon başka takımlara kiraladığı oyuncuları gelecek sezon takımda düşünmüyor. Bu listede Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar da bulunuyor.
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Le Parisien'in (Lö Parisiyen) haberine göre, Paris Saint-Germain Slovak oyuncunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önceliklerinden biri olan Milan Skriniar için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor.
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Sarı lacivertli ekip, Fransız ekibinin istediği bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.
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Başkan Ali Koç ile Fransız ekibinin başkanı Nasser El-Khelaifi'nin yakın arkadaş olması da sarı lacivertli ekibin bu transferde elini güçlendiriyor.
30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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