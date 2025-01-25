Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler, defans hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi deneyimli isimlerle güçlendirdi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek liderlik yarışında takibini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı tarihi...
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Fenerbahçe - Göztepe maçı için geri sayım başladı. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Göztepe maçının tarihi ve karşılaşmanın başlayacağı saat futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde oynadığı futbolla adından söz ettiren Göztepe, Fenerbahçe karşısında puan ve puanlar alarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı muhtemel 11'leri...
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FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk ediyor.
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FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Diego Carlos Kadıköy'e çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'e çıkacak.
İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.
Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.
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İsmail Yüksek haftalar sonra kadroya girecek
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.
İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.
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4 eksik
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.
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Sınırda tek isim Szymanski
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
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Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
İrfan Can
Çağlar Söyüncü
A. Djiku
Mert Müldür
F. Kostic
Fred
S. Szymanski
Oğuz Aydın
D. Tadic
E. Dzeko
Y. En-Nesyri
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Göztepe Muhtemel İlk 11
M. Lis
Heliton
A. Dennis
N. Miroshi
K. Günter
M. Bokele
Ogün Bayrak
Victor Hugo
D. Tijanic
Djalma
Romulo
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