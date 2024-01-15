Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

Hiçbir maçın kolay olmadığı ortada. Bunu Gaziantep karşısında gördük. Ne kadar üstün olursanız olun, istenilen gollere ulaşmak beklendiği gibi kolay olmuyor. İrfan Can’ın attığı gol bu nedenle çok değerliydi. Karşılaşmanın iki kahramanı vardı. Biri golü atan İrfan Can, diğeri ise uzatmanın son dakikasında yaptığı müthiş kurtarışla Livakovic’ti. Kaleci Livakovic, geldiğinden bu yana sanırım en önemli kurtarışlarından hatta en süperini yaptı.