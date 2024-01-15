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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının yazar yorumları - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gol 81. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ayrıca Edin Dzeko 50. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. 53 puana yükselen sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:10
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        • 1

          FIRAT AYDINUS: Gaziantep de Fenerbahçe’nin üzerine geldiği anlarda yakaladığı pozisyonlarla tehlikeli oldu. Özellikle Livakovic’in son dakikalardaki kurtarışları Fenerbahçe’yi ipten aldı. Bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyen Dzeko sanırım bu maçtan sonra İrfan Can ve Livakovic’e teşekkür etmiştir. Sonuçta Fenerbahçe 20 şut atıp, rakip ceza alanına 43 kez girdiği ve 10 korner kullandığı maçı tek golle kazanıp haftayı 3 puanla kapattı. Bu arada Tadic’den sonra Dzeko’nun da kaçırmasıyla penaltıları bundan sonra Szymanski ve Bonucci’nin atmasını bekliyoruz.

        • 2

          ERCAN GÜVEN: Son yarım saatte İsmail Kartal’dan İsmal’in yerine Bathsuayi, Cengiz’in yerine İrfan Can hamlesi ve 4-2-4 formatı geldi. Ardından kötü günleri süren Tadic de kenara alındı ve King girdi. Ama ikinci yarının yıldızı iki yüzde yüz gol kurtaran Livakovic’ti. 81’de İrfan Can’ın kafayla attığı gole adeta şampiyon olmuş kadar sevindi Fenerbahçe. Haklıydı. Koruyucu elbise olmadan kovandan bal almak kadar zordu Gaziantep’ten üç puan almak. Bir o kadar da tatlı!

        • 3

          UĞUR MELEKE: Maçın kırılma anı da zaten 63’te İrfan Can’ın sahaya adım atışıydı. Sonraki 15 dakikada Fenerbahçe pas ritmini bir miktar artırdı, Tadic ve Szymanski’nin birer kenar ortasında ceza alanında sürpriz gol silahı olarak İrfan Can vardı. İrfan 65’te birinciyi vurdu, Nita kurtardı. 80’de ikinciyi vurdu, maçın da fişini çekti orada.

        • 4

          Dün kazanan Fenerbahçe’de bir diğer manşet de, Serdar’ın sakatlığı sonrası Bonucci’nin beklenenden daha fazla dakika almasıydı. Dünkü maçın tek taraflılığı Bonucci’yi defansif olarak pek test etmedi. Ama hem uzun metrajlı pas denemeleri, hem de hücuma çıkıp sürekli gol aramasıyla kariyeri boyunca izlediğimiz Bonucci’den ufak pasajlar sundu yine.

        • 5

          CEM DİZDAR: İsmail Kartal’ın Cengiz Ünder tercihi oyun akışkanlığında değilse de bitiricilikte ciddi sorunlara yol açtı. Tek pozisyonda faydalı olacaktı o da zeminin azizliğine uğrayıp Edin Dzeko’ya asist olamadı. İkinci devre başında üstelik aynı isim, Dzeko bir penaltıyı da gole çeviremeyince hücuma gitmeyi pek düşünmeyen, düşünse de gidemeyen Antep savunmaya gitgide tutunmaya başladı. Atamadıkça yoruluyordu Fenerbahçe, yoruldukça da gömülen Antep’e karşı ‘’orta oyunu’’nda ısrar ediyordu.

        • 6

          Cengiz/İrfan Can Kahveci değişikliği bir şeyler getirecekti ama sanırım biraz da ‘’yarı otomatik ofsayt sistemi’’ne güveniyordu Antep! Nihayetinde Fenerbahçe’nin 33. ortasında golü İrfan ile buldular. Ve maçı da o golle bitirdiler...

        • 7

          RIDVAN DİLMEN: Bu kadro ile Atina'da Konferans Ligi finaline gidebilirsiniz. Mayıs ayından bir anda 3 kupa ile çıkabilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim.

        • 8

          SERDAR ALİ ÇELİKLER: 1 gollük canı olan Antep'i diriltti Fener. Dzeko büyük oyuncu ama Adana'da da gördüğümüz gibi moralmen düşünce iyice kötü oynuyor. 65'de santraforları ikiledi İsmail Hoca. Bunu bu sezon ilk defa yaptı. Kenardan, bel hizası orta deneseler belki de daha fazla da pozisyon bulunabilirdi. 70'i geçince ve atak devamlılığı da bitince ev sahibinin direnci arttı ve bütün gaz kaçtı.

        • 9

          Bir elektriğe ihtiyaç vardı. Ismail Hoca yine en az 5 dakika geç kalarak Tadic/King değişikliğini yaptı. 81'de İrfan golü attı. Antep, 1 puana Şampiyonlar Ligi finaline çıkacakmış gibi oynadığı maçta yediği gol sonrası takımca itiraza gitti ama 2 tartışmalı pozisyonda da yari otomatik ofsayt sistemi 'gol geçerli' dedi. Antep her maç bu kadar motive oynasa ilk 4'e girer. Ne de olsa Büyükekşi'nin takımı!!

        • 10

          1-0'dan sonra 2 net gol daha kaçırdı Fener. Antep'in tek ekmeği duran top kaldı. O şansı 93'e kadar vermediler. Fred 6 numaraya geçince çok çok iyi oynadı. Jayden - Mert biraz Cengiz ve King dışında herkesin kötü oynadığı maçı İrfan Can'ın hem iyi oyunu hem golü ile kazandılar. Son dakikada Liva'nın kurtarışı da övgüyü hak ediyor.

        • 11

          İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe Teknik Direktörü kazanılan galibiyette önemli rol oynadı diyebiliriz. Zamanında yaptığı hamleler, takımına yeni bir enerji kattı. Üstelik Kartal, riski göze alarak çift santraforu denedi. görevlendirdi. Cengiz ve Tadic’i çıkarıp İrfan Can ile King’i kenarlara monte etti. Sürekli deneyen, ancak bir türlü golü bulamayan oyuncularına moral ve güç desteği sağladı. İrfan Can’ın attığı gol tam anlamıyla altın bir vuruş oldu. İrfan, bu sezon ikinci kez kafayla ağları havalandırdı.

        • 12

          Hiçbir maçın kolay olmadığı ortada. Bunu Gaziantep karşısında gördük. Ne kadar üstün olursanız olun, istenilen gollere ulaşmak beklendiği gibi kolay olmuyor. İrfan Can’ın attığı gol bu nedenle çok değerliydi. Karşılaşmanın iki kahramanı vardı. Biri golü atan İrfan Can, diğeri ise uzatmanın son dakikasında yaptığı müthiş kurtarışla Livakovic’ti. Kaleci Livakovic, geldiğinden bu yana sanırım en önemli kurtarışlarından hatta en süperini yaptı.

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