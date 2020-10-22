Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise 1970'li yıllardan beri Fenerbahçe'ye sponsorluk yaptıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu birliktelik yüzyıllarca devam eder. Bu sene voleybol takımının da sponsoruyuz. Yeni anlaşmayla basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bayrağı hep taşıyacağız. 'Sevgi Kurşun Geçirmez' dedik, inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.