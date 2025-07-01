FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu yeni formaları, 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleşecek lansmanın ardından satışa sunulacak. Klasik çubuklu formanın ön satış süreci ise başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul içi ön sipariş teslimatları (Silivri, Adalar, Şile, Arnavutköy ve Çatalca hariç) 2 Temmuz 2025’ten itibaren gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları arasında yer alan çubuklu modelin 4.249 TL’den ön siparişe açıldı. Diğer formaların ise benzer fiyat aralıklarında olması bekleniyor.