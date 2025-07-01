Fenerbahçe forma lansmanı saat kaçta, hangi kanalda? İşte yeni sezon forma fiyatları...
Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonu formaları görücüye çıkıyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği lansman ile yeni formalarını taraftarların beğenisine sunacak. Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu yeni formaları lasmanın ardından satışa sunulacak. Peki, "Fenerbahçe forma lansmanı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte 2025-2026 sezonu Fenerbahçe forması fiyatları...
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Fenerbahçe forma lansmanı için geri sayım başladı. Yeni sezon formalarını tanıtılacağı gecede, forma lansmanının saat kaçta başlayacağı, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni sezonda Adidas ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, 2025-2026 sezonu için klasik çubuklu formanın ön sipariş süreci başladı. Peki, "Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE FORMA LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı 1 Temmuz Salı bu akşam gerçekleştirecek. Kulüp tarafından lansman saatine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmasa da, forma tanıtımının saat 20.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
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FORMA LANSMANI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe’nin forma lansmanı; Fenerbahçe TV (FBTV), kulübün resmi sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu yeni formaları, 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleşecek lansmanın ardından satışa sunulacak. Klasik çubuklu formanın ön satış süreci ise başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul içi ön sipariş teslimatları (Silivri, Adalar, Şile, Arnavutköy ve Çatalca hariç) 2 Temmuz 2025’ten itibaren gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları arasında yer alan çubuklu modelin 4.249 TL’den ön siparişe açıldı. Diğer formaların ise benzer fiyat aralıklarında olması bekleniyor.
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JHON DURAN LANSMANA KATILACAK MI?
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Al Nassr'ın yıldız ismi Jhon Duran'ı taşıyan özel jet İstanbul'a iniş yaptı.
Yıldız futbolcu, uçaktan inmesinin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek ayrıldı.
Kolombiyalı santrfor sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Kolombiyalı forvetin katılıp katılmayacağı henüz belli olmadı.