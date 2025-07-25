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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarının tarihleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:30
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        Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu!
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        Fenerbahçe'nin, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarının tarih ve saatleri belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, ilk maçta 6 Ağustos Çarşamba Feyenoord deplasmanına gidecek. Bu mücadele 22.00'de başlayacak.

        Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

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