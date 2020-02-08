Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ufuk Aydın'ın, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Fenerbahçe'yi siz yokken kim temsil ediyor? Orada Fenerbahçe adına bir temsilci var mı? ve Futbol A.Ş'de yer alan bağımsız üyeler divan kurulu toplantısında yer alsın" sözleri salonda gergin anlara sebep olurken, Başkan Ali Koç ile YDK Başkanı Vefa Küçük tepki gösterdi.
Ufuk Aydın'ın ne demek istediğini anlamadığını ifade eden Ali Koç, "Bizden, Fenerbahçe Yönetiminden TFF'ye yollanmış bağımsız üye anlamında bir şey yok. Selim Soydan ise yönetim kurulu üyesi, bizimle alakası yok. Bizi temsil eden yönetim kurulu üyesi yok federasyonda. Yanlış bilgiler çerçevesinde konuşuyorsunuz. Biz bir kişiyi önermedik. Önersek de resmi olarak kulübü temsil eden biri olmaz. Selim Soydan ile derdiniz varsa açıklayın. Sorunuz anlaşılmıyor. Futbol A.Ş.'deki bağımsız üyelerden sadece biri yüksek divan kurulu üyesi. Siz istiyorsanız özellikle bir sonraki toplantıda özellikle çağırırız" dedi.
VEFA KÜÇÜK: BEN ALİ KOÇ'A OY VERMEDİM, TARAFINI TUTMADIM SANDIKTA, NE YANLIŞ YAPTILAR Kİ SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER VEYA SENİN DİLİNDE OLAĞANÜSTÜ KONGRE SÜRECİ VAR
Ufuk Aydın'ın ikinci kez usulsüzlük yaptığını kaydeden Vefa Küçük ise, "Bu söyleyeceklerini konuşma sırasında söyleyecekken sırası gelmeden kürsüden konuşmak istedi. Kendisine söz verdim, vermekle yanlış yaptım. Cumhurbaşkanını çağırmayıp keşke seni Ekim ayında konuştursaymışız. Ekim ayında devletimizin en büyüğü gelecek, burada devlet protokolü uygulandı. Her şeyimizi bir kenara iteceğiz. Cumhurbaşkanının ne zaman salona gireceğini takip ediyoruz. Sana veya senin gibi dostlarımıza Cumhurbaşkanına değil de sana öncelik tanıyacağız. İnsafa davet ediyorum. 16 bin 092 oy alan bir yönetim ne yaptı ki olağanüstü kongre istiyorsun. Ben Ali Koç'a oy vermedim, tarafını tutmadım sandıkta, ne yanlış yaptılar ki senin gibi düşünenler veya senin dilinde olağanüstü kongre süreci var. Yazıktır günahtır" diye konuştu.
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