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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Kale gole kapandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Kale gole kapandı

        Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip resmi maçlarda 12'de 12 yapan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar dış sahada oynadığı 6 mücadeleyi de gol yemeden galip tamamladı.

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 25.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:06
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        • 1

          Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

        • 2

          Şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 12 resmi maçtan da galip ayrılan sarı-lacivertlilerin, özellikle deplasmanlardaki performansı dikkat çekti.

        • 3

          Fenerbahçe 3'ü Süper Lig, 3'ü de Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere bu sezon dış sahada toplam 6 maça çıkarken, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemedi.

        • 4

          6 maçın tamamında kalesini gole kapatan Kanarya, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.

        • 5

          Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0, Twente'yi ise 1-0 mağlup etti.

        • 6

          İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki deplasman maçlarında ise Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi.

        • 7

          Geçtiğimiz sezon hücumda etkili olmasına rağmen defansta yaşadığı sorunlarla tartışılan Fenerbahçe, bu sezon ise şu ana kadar sergilediği savunma performansıyla takdir topladı.

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