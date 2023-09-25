Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Kale gole kapandı
Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip resmi maçlarda 12'de 12 yapan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar dış sahada oynadığı 6 mücadeleyi de gol yemeden galip tamamladı.
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Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
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Şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 12 resmi maçtan da galip ayrılan sarı-lacivertlilerin, özellikle deplasmanlardaki performansı dikkat çekti.
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Fenerbahçe 3'ü Süper Lig, 3'ü de Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere bu sezon dış sahada toplam 6 maça çıkarken, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemedi.
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6 maçın tamamında kalesini gole kapatan Kanarya, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.
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Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0, Twente'yi ise 1-0 mağlup etti.
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İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki deplasman maçlarında ise Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi.
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Geçtiğimiz sezon hücumda etkili olmasına rağmen defansta yaşadığı sorunlarla tartışılan Fenerbahçe, bu sezon ise şu ana kadar sergilediği savunma performansıyla takdir topladı.