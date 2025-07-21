Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'ya teklif yaptığı iddia edildi.
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Yeni sezon öncesi orta sahaya üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka için harekete geçti.
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Sky Sports'un haberine göre, sarı-lacivertliler İsviçreli yıldız için resmi teklif sundu. Premier Lig ekiplerinden Sunderland de Xhaka ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve onlar da Leverkusen'e teklif iletti.
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TEKLİF YÜKSELTECEKLER
Ancak Leverkusen, her iki kulübün de tekliflerini yeterli bulmayarak reddetti. Buna rağmen, hem Fenerbahçe hem de Sunderland cephesinin tekliflerini geliştirmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.
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LEVERKUSEN KAPILARI KAPATMADI
Haberde, Leverkusen'in henüz kapıları tamamen kapatmadığı ve transferin yeni teklifler doğrultusunda şekillenebileceği vurgulandı.
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SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol ve 7 asist yaptı.
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