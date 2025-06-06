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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu: Dusan Vlahovic, Leroy Sane! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu: Dusan Vlahovic, Leroy Sane!

        Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transferde gaza bastı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, kanat ve forvet bölgesi için iki yıldız oyuncu hedefine aldı. İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leroy Sane ile ilgilendiğini yazarken İtalyan basınından Alfredo Pedulla ise Dusan Vlahovic için harekete geçildiğini ifade etti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:26
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        • 1

          Sezonu şampiyonluktan uzak, kupasız kapatan Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer gaza bastı.

        • 2

          Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız futbolcularıyla yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler iki yıldız isimi gündemine aldı.

        • 3

          İngiliz basınından GiveMeSport muhabiri Ben Jacobs'un haberine göre, Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devreye girdi.

        • 4

          Bayern Münih ile uzun süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürüten Sane'nin kulübüyle henüz anlaşma sağlayamaması, Avrupa'nın birçok kulübünü harekete geçirdi.

        • 5

          İngiltere'den Tottenham ve Arsenal'in de oyuncuyla ilgilendiği bilinirken, Jacobs'a göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe somut adımlar atmış durumda.

        • 6

          Her iki kulübün de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdiği ve Sane transferini taraftarlarına büyük bir sürpriz olarak sunmak istedikleri belirtiliyor.

        • 7

          FORVETE VLAHOVIC HAMLESİ!

          İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise Fenerbahçe'nin dünyada ses getirecek bir hamlede bulunduğunu duyurdu.

        • 8

          Pedulla'nın iddiasına göre sarı-lacivertliler, Juventus'un yıldız golcüsü Dušan Vlahovic'e "harika" bir teklif yaptı.

        • 9

          Ancak bu transferin hemen sonuçlanması beklenmiyor. Pedulla, forvet transfer piyasasında hareketliliğin henüz yeni başladığını ve bu nedenle Fenerbahçe'nin bir süre sabretmesi gerektiğini ifade etti.

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          Vlahovic'in geleceği merakla beklenirken, 24 yaşındaki Sırp forvetin adı uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

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          İtalyan devinde 1 yıl sözleşmesi kalan Dusan Vlahovic bu sezon 41 maça çıkarken 15 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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