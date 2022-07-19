Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min Jae transferi ile ilgili, "Kim Min Jae iyi bir futbolcu ve onu takip ediyoruz. Başka durumlarımız da olduğu için bu konuda şu an daha fazla bir söyleyemem. Transfer konusunda derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz" açıklamasında bulundu.