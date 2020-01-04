Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

JAİLSON'DA İNCE HESAP

Transfere kaynak oluşturmak için satış listesine konulan Jailson çok ciddi bir teklif gelmemesi halinde elde tutulacak. Ersun Yanal, gerçek mevkiinin yanı sıra stoperde de kullandığı sambacının bu gelişimini sürdürmesi halinde çok daha yüksek bir değere ulaşacağını belirtti.